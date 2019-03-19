Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма
Тайвань
Футбол. Зарубежный
17.03
Милан2
Интер3
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис1
Барселона4
Футбол. Зарубежный
17.03
ПСЖ3
Марсель1
Футбол. Сборные
18.03
Соломоновы Острова3
Вануату1
Футбол. Сборные
20.03
Германия
Сербия
Все события
Фоторепортажи
17Макгрегор отпраздновал День святого Патрика в Америке
12Самые красивые фигуристки чемпионата мира
13:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Шевченко исполнил мечту мальчика без ног

Так выглядит счастье.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с необычным футбольным болельщиком из Казахстана. Мальчик Али Турганбеков родился без ног, но больше всего на свете он любит футбол.

Встретиться с Шевченко было мечтой маленького Али, и при помощи «Кайрата» он попал на открытую тренировку сборной Украины.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вчера состоялась встреча с очередной звездой мирового футбола, обладателем Золотого мяча, победителем Лиги Чемпионов, лучшим бомбардиром «Милана» Андреем Шевченко и не совсем обычным пацанчиком из Казахстана, который мечтает тоже быть такой звездой и мечтает встретится со всеми звездами мирового футбола. Вот такие смелые мечты!

Во время загрузки произошла ошибка.

Родители прикладывают усилия, чтобы встречи состоялись. Но у такой обычной семьи, как мы, нет возможности оплачивать дорогущие перелеты. На этот раз добраться до Шевы помог ФК «Кайрат». Спасибо вам огромное!!! Андрей Шевченко оказался близким другом Кайрата Советаевича, и он обещал, что организует встречу с легендарным клубом «Челси»!" — написал в инстаграме отец мальчика.

На тренировке сборной Украины Али также поиграл с защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом году маленький Али встретился со своим кумиром Диего Марадоной, а также побывал в гостях у «ПСЖ».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Золота России ждать не стоит. Каким будет чемпионат мира?
Два русских гения переписали историю клуба НХЛ (видео)
На матч женских «Атлетико» и «Барселоны» пришло 60 тысяч человек
Кризис «Краснодара». Что происходит с «быками»
Молодой швед побил клубный рекорд Буре в НХЛ
Кутепов получил травму. Какой будет оборона сборной
France Football включил Лобановского в топ-10 тренеров в истории
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь