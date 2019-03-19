Андрей Шевченко исполнил мечту мальчика без ног
Так выглядит счастье.
Так выглядит счастье.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с необычным футбольным болельщиком из Казахстана. Мальчик Али Турганбеков родился без ног, но больше всего на свете он любит футбол.
Встретиться с Шевченко было мечтой маленького Али, и при помощи «Кайрата» он попал на открытую тренировку сборной Украины.
«Вчера состоялась встреча с очередной звездой мирового футбола, обладателем Золотого мяча, победителем Лиги Чемпионов, лучшим бомбардиром «Милана» Андреем Шевченко и не совсем обычным пацанчиком из Казахстана, который мечтает тоже быть такой звездой и мечтает встретится со всеми звездами мирового футбола. Вот такие смелые мечты!
Родители прикладывают усилия, чтобы встречи состоялись. Но у такой обычной семьи, как мы, нет возможности оплачивать дорогущие перелеты. На этот раз добраться до Шевы помог ФК «Кайрат». Спасибо вам огромное!!! Андрей Шевченко оказался близким другом Кайрата Советаевича, и он обещал, что организует встречу с легендарным клубом «Челси»!" — написал в инстаграме отец мальчика.
На тренировке сборной Украины Али также поиграл с защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко.
В прошлом году маленький Али встретился со своим кумиром Диего Марадоной, а также побывал в гостях у «ПСЖ».
Андрей Санталов