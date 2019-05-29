Неймару прокинули мяч между ног на тренировке, и ему это не понравилось (видео)

Интересно, что Вевертон вызван на сбор в главную команду страны, но не попал в заявку Бразилии на Кубок Америки. Главный тренер Тите пригласил Вевертона и еще 5 молодых игроков, чтобы они набирались опыта в сборной.



Кубок Америки начнется для бразильцев 14 июня встречей с Боливией.



Андрей Санталов