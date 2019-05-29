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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймару прокинули мяч между ног на тренировке, и ему это не понравилось (видео)

Плохая реакция суперзвезды.

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Источник: Reuters

Действия Неймара на тренировке сборной Бразилии привлекли внимание футбольных болельщиков. Звезда «ПСЖ» нервно отреагировал на обводку 19-летнего Вевертона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Неймар повредил левое колено и досрочно ушел с тренировки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что Вевертон вызван на сбор в главную команду страны, но не попал в заявку Бразилии на Кубок Америки. Главный тренер Тите пригласил Вевертона и еще 5 молодых игроков, чтобы они набирались опыта в сборной.

Кубок Америки начнется для бразильцев 14 июня встречей с Боливией.

Андрей Санталов

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