Неймару прокинули мяч между ног на тренировке, и ему это не понравилось (видео)
Плохая реакция суперзвезды.
Плохая реакция суперзвезды.
Действия Неймара на тренировке сборной Бразилии привлекли внимание футбольных болельщиков. Звезда «ПСЖ» нервно отреагировал на обводку 19-летнего Вевертона.
Позже Неймар повредил левое колено и досрочно ушел с тренировки.
Интересно, что Вевертон вызван на сбор в главную команду страны, но не попал в заявку Бразилии на Кубок Америки. Главный тренер Тите пригласил Вевертона и еще 5 молодых игроков, чтобы они набирались опыта в сборной.
Кубок Америки начнется для бразильцев 14 июня встречей с Боливией.
Андрей Санталов