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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Дом Мораты ограбили, пока он играл за сборную Испании

Его жена и дети были в опасности.

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Источник: AP 2019

Нападающий сборной Испании Альваро Мората готовился к матчу с Фарерами, когда узнал, что его дом ограбили.

Как сообщает As, воры были вооружены, а в момент ограбления в доме находились жена Мораты и их дети. Пока неизвестно, на какую сумму грабители вынесли вещи. Полиция Мадрида начала расследование.

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Семья Мораты проживает в Мирасьерре — пригороде Мадрида.

Испания разгромила Фареры 4:1, Мората отыграл 90 минут, но голов не забивал.

Андрей Санталов

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