Дом Мораты ограбили, пока он играл за сборную Испании

Нападающий сборной Испании Альваро Мората готовился к матчу с Фарерами, когда узнал, что его дом ограбили.



Как сообщает As, воры были вооружены, а в момент ограбления в доме находились жена Мораты и их дети. Пока неизвестно, на какую сумму грабители вынесли вещи. Полиция Мадрида начала расследование.