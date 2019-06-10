Дом Мораты ограбили, пока он играл за сборную Испании
Его жена и дети были в опасности.
Его жена и дети были в опасности.
Нападающий сборной Испании Альваро Мората готовился к матчу с Фарерами, когда узнал, что его дом ограбили.
Как сообщает As, воры были вооружены, а в момент ограбления в доме находились жена Мораты и их дети. Пока неизвестно, на какую сумму грабители вынесли вещи. Полиция Мадрида начала расследование.
Семья Мораты проживает в Мирасьерре — пригороде Мадрида.
Испания разгромила Фареры 4:1, Мората отыграл 90 минут, но голов не забивал.
Андрей Санталов