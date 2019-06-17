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17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вы сюда хоть Буффона притащите». РФС показал дуэль Дзюбы с вратарем женской сборной России (видео)

Артем как обычно в ударе.

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На Youtube-канале сборной России появилось видео дуэли на лучшего вратаря между Артемом Дзюбой и голкипером женской сборной России Эльвирой Тодуа.

Тодуа приезжала в расположение сборной перед матчем с Сан-Марино. Обе серии — по пять ударов каждая — выиграл Артем.

«Где вы их берете, эту клиентуру», — пошутил Дзюба, ранее выигравший похожую дуэль у вратаря «Зенита» Андрея Лунева и президента питерского клуба Александра Медведева.

Первую серию футболист сборной выиграл со счетом 5:4, вторую — 5:1.

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«На футбольное поле вышел — девушек нет. Вы кому вызов бросили? Я хотел как джентльмен уступить, но мне сказали: не надо. Нельзя портить серию. Я пока без поражений иду. Я как Мэйвэзер. Снова непобедимый Дзю. Знайте каждый: если будете меня вызывать, у вас шансов нет. Если вы думаете, что умеете бить или стоять в воротах, это ошибочно. Вы сюда хоть Буффона притащите. Да он здесь закончит сразу», — заявил Дзюба.

Андрей Санталов

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