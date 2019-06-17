«Вы сюда хоть Буффона притащите». РФС показал дуэль Дзюбы с вратарем женской сборной России (видео)

«На футбольное поле вышел — девушек нет. Вы кому вызов бросили? Я хотел как джентльмен уступить, но мне сказали: не надо. Нельзя портить серию. Я пока без поражений иду. Я как Мэйвэзер. Снова непобедимый Дзю. Знайте каждый: если будете меня вызывать, у вас шансов нет. Если вы думаете, что умеете бить или стоять в воротах, это ошибочно. Вы сюда хоть Буффона притащите. Да он здесь закончит сразу», — заявил Дзюба.