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15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Американская футболистка потроллила англичанок после гола (фото)

Интересное празднование.

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Источник: AFP 2019

Сборная США победила Англию в полуфинале женского ЧМ, решающий гол в матче забила Алекс Морган. Звезда американской команды отметила это, сделав вид, что пьет традиционный английский напиток — чай.

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«В Англии любят пить чай. Я сама не особый любитель, но такова ассоциация с Англией, так что считаю, это было не очень этично», — сказала форвард англичанок Лианна Сандерсон.

Для Морган это 6-й мяч на ЧМ, она делит первое место в споре бомбардиров с Эллен Уайт из Англии.

«Я хотела придумать что-то интересное. У нас Меган Рапино обычно лучше всех празднует голы. Так что мне надо было изобразить что-то яркое», — рассказала Морган, которой в этот день исполнилось 30 лет.

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Сборная США в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира — это рекорд турнира. Американки также довели серию без поражений на ЧМ до 16 матчей — 13 побед и 3 ничьи.

Андрей Санталов

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