Американская футболистка потроллила англичанок после гола (фото)
Интересное празднование.
Интересное празднование.
Сборная США победила Англию в полуфинале женского ЧМ, решающий гол в матче забила Алекс Морган. Звезда американской команды отметила это, сделав вид, что пьет традиционный английский напиток — чай.
«В Англии любят пить чай. Я сама не особый любитель, но такова ассоциация с Англией, так что считаю, это было не очень этично», — сказала форвард англичанок Лианна Сандерсон.
Для Морган это 6-й мяч на ЧМ, она делит первое место в споре бомбардиров с Эллен Уайт из Англии.
«Я хотела придумать
Сборная США в третий раз подряд вышла в финал чемпионата мира — это рекорд турнира. Американки также довели серию без поражений на ЧМ до 16 матчей — 13 побед и 3 ничьи.
Андрей Санталов