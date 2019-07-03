Американская футболистка потроллила англичанок после гола (фото)

«В Англии любят пить чай. Я сама не особый любитель, но такова ассоциация с Англией, так что считаю, это было не очень этично», — сказала форвард англичанок Лианна Сандерсон.



Для Морган это 6-й мяч на ЧМ, она делит первое место в споре бомбардиров с Эллен Уайт из Англии.



«Я хотела придумать что-то интересное. У нас Меган Рапино обычно лучше всех празднует голы. Так что мне надо было изобразить что-то яркое», — рассказала Морган, которой в этот день исполнилось 30 лет.