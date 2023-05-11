Главный тренер Аргентины: Я бы отдал «Золотой мяч» Лионелю Месси
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что отдал бы «Золотой мяч» нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси. Об этом сообщает издание TyC Sports.
Аргентина
44-летний специалист участвует в конгрессе тренеров, который проходит сейчас в Дохе.
«Без сомнения, я бы отдал “Золотой мяч” Месси. Посмотрим, кто его получит, Холанд находится на невероятном уровне, он бьёт все рекорды», — сказал Скалони в разговоре с журналистами.
Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В прошлом году 35-летний аргентинец впервые в карьере выиграл чемпионат мира вместе со сборной Аргентины.
В этом сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. На чемпионате мира Месси принял участие во всех семи встречах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.