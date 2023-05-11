Главный тренер Аргентины: Я бы отдал «Золотой мяч» Лионелю Месси

44-летний специалист участвует в конгрессе тренеров, который проходит сейчас в Дохе.

«Без сомнения, я бы отдал “Золотой мяч” Месси. Посмотрим, кто его получит, Холанд находится на невероятном уровне, он бьёт все рекорды», — сказал Скалони в разговоре с журналистами.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В прошлом году 35-летний аргентинец впервые в карьере выиграл чемпионат мира вместе со сборной Аргентины.