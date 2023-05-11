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12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер Аргентины: Я бы отдал «Золотой мяч» Лионелю Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что отдал бы «Золотой мяч» нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси. Об этом сообщает издание TyC Sports.

Аргентина
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Источник: Reuters

44-летний специалист участвует в конгрессе тренеров, который проходит сейчас в Дохе.

«Без сомнения, я бы отдал “Золотой мяч” Месси. Посмотрим, кто его получит, Холанд находится на невероятном уровне, он бьёт все рекорды», — сказал Скалони в разговоре с журналистами.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». В прошлом году 35-летний аргентинец впервые в карьере выиграл чемпионат мира вместе со сборной Аргентины.

В этом сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. На чемпионате мира Месси принял участие во всех семи встречах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

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Главный тренер Аргентины: Я бы отдал «Золотой мяч» Лионелю Месси
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