Футболисту сборной США порвали футболку в драке во время матча с Мексикой

Сборная США в четверг в Парадайзе обыграла команду Мексики со счетом 3:0. Во втором тайме американские футболисты набросились на игрока сборной Мексики после грубого фола на их сокоманднике. Это привело к массовой стычке, в результате которой Маккенни порвали футболку. В итоге с поля удалили Маккенни и мексиканца Сезара Монтеса.
В концовке второго тайма футболисты опять чуть не подрались на поле. Американский защитник Сержиньо Дест на бровке мешал мексиканцам ввести мяч в игру. После этого он обменялся ударами по лицу с мексиканцем Херардо Артеагой. Футболисты получили красные карточки.
Сборная США в финале Лиги наций КОНКАКАФ встретится с командой Канады 18 июня.