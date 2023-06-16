Футболисту сборной США порвали футболку в драке во время матча с Мексикой

Сборная США в четверг в Парадайзе обыграла команду Мексики со счетом 3:0. Во втором тайме американские футболисты набросились на игрока сборной Мексики после грубого фола на их сокоманднике. Это привело к массовой стычке, в результате которой Маккенни порвали футболку. В итоге с поля удалили Маккенни и мексиканца Сезара Монтеса.