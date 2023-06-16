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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболисту сборной США порвали футболку в драке во время матча с Мексикой

Американскому футболисту Уэстону Маккенни порвали футболку в драке во время матча полуфинала Лиги наций КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) против команды Мексики.

США
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Источник: AFP 2022

Сборная США в четверг в Парадайзе обыграла команду Мексики со счетом 3:0. Во втором тайме американские футболисты набросились на игрока сборной Мексики после грубого фола на их сокоманднике. Это привело к массовой стычке, в результате которой Маккенни порвали футболку. В итоге с поля удалили Маккенни и мексиканца Сезара Монтеса.

В концовке второго тайма футболисты опять чуть не подрались на поле. Американский защитник Сержиньо Дест на бровке мешал мексиканцам ввести мяч в игру. После этого он обменялся ударами по лицу с мексиканцем Херардо Артеагой. Футболисты получили красные карточки.

Сборная США в финале Лиги наций КОНКАКАФ встретится с командой Канады 18 июня.

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