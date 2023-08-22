Экс-игрок сборной России заявил, что 6−7 сигарет с утра не мешали ему хорошо играть

«Я курил на протяжении всей своей карьеры — от первого и до последнего дня. И кажется, мне это никогда не мешало хорошо играть. 6−7 сигарет у меня уходило только утром, с кофе. Я всегда задавался вопросом — может ли кто-то из футболистов курить больше, чем я. Оказывается может — Саво Милошевич!



Когда с “Рубином” поехали на выезд в Самару — нас заселили в один номер. Видимо, Бердыев хотел, чтобы курильщики жили подальше от команды. За час я мог выкурить 3−4 сигареты, но с паузами. А Саво! Лежал, докуривал одну сигарету и от нее же подкуривал следующую. И так несколько раз подряд. Я был в шоке, когда это увидел.



В перерыве ни разу не курил. Но однажды чуть не опоздал на предыговую разминку, когда играл за “Москву”. Не знал, чем себя занять перед матчем — решил пойти покурить в душ, прям на стадионе. А разминку оказывается поставили на 10 минут раньше обычного. Команда уже выходит на поле, все меня ищут, а я стою курю. Серега Семак сообразил: “Наверное, курит в душе”. Тренер зашел ко мне — пришлось тушить и идти разминаться», — рассказал Адамов.