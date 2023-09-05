Стало известно имя вратаря сборной России в матче с Катаром
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов займет место в воротах сборной России во время товарищеского матча со сборной Катара. Об этом сообщает ТАСС.
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов займет место в воротах сборной России во время товарищеского матча со сборной Катара. Об этом сообщает ТАСС.
«На сегодняшний день можно сказать, что Сафонову отдано предпочтение больше, чем другим. Сафонов точно полетит в Катар. Будет играть, если не получит травму. Мы рассматривали, что будет два матча, хотели, чтобы четыре вратаря сыграли по тайму. В итоге один матч. Матвей точно начнет первый тайм», — сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор с 4-го по 12 сентября. В заключительный день сбора основной состав национальной команды в гостях сыграет с командой Катара. Кроме Сафонова в Доху отправятся также вратарь «Зенита» Михаил Кержаков и вратарь «Урала» Илья Помазун.
Последний раз сборная России проводила товарищеские матчи в марте этого года. Ворота сборной в выездной игре со сборной Ирана (1:1) защищал Матвей Сафонов, а в матче против сборной Ирака (2:0) в Санкт-Петербурге его место занял вратарь «Ростова» Сергей Песьяков.