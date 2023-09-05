Стало известно имя вратаря сборной России в матче с Катаром

«На сегодняшний день можно сказать, что Сафонову отдано предпочтение больше, чем другим. Сафонов точно полетит в Катар. Будет играть, если не получит травму. Мы рассматривали, что будет два матча, хотели, чтобы четыре вратаря сыграли по тайму. В итоге один матч. Матвей точно начнет первый тайм», — сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.