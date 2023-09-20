Стало известно имя нового главного тренера сборной Польши

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Probierz

Пробеж сменил португальского специалиста Фернанду Сантуша, под руководством которого сборная потерпела чувствительные поражения в отборочных матчах к Евро-2024 — от Молдовы (2:3) и Албании (0:2).

Польша сейчас занимает четвертое место в группе Е с 6 очками после пяти игр.

В октябре сборная Польши проведет матчи отбора чемпионата Европы против Фарерских островов и Молдовы.