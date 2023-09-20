Стало известно имя нового главного тренера сборной Польши
50-летний Михал Пробеж, до того возглавлявший молодежную сборную Польши, будет работать со взрослой сборной.
Польша
50-летний Михал Пробеж, до того возглавлявший молодежную сборную Польши, будет работать со взрослой сборной.
Пробеж сменил португальского специалиста Фернанду Сантуша, под руководством которого сборная потерпела чувствительные поражения в отборочных матчах к Евро-2024 — от Молдовы (2:3) и Албании (0:2).
Польша сейчас занимает четвертое место в группе Е с 6 очками после пяти игр.
В октябре сборная Польши проведет матчи отбора чемпионата Европы против Фарерских островов и Молдовы.
Пробеж ранее работал в греческом «Арисе», а также в ряде польских клубов, включая «Видзев», «Вислу» и «Лехию». Наибольшего успеха — победы в Кубке Польши — тренер добивался с «Ягеллонией» в 2010 году и «Краковией» в 2017-м.