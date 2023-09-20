Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Кубок России
15:00
Урал
Локомотив
Футбол. Кубок России
17:15
Рубин
Ростов
Футбол. Кубок России
17:15
Ахмат
Зенит
Футбол. Еврокубки
19:45
Галатасарай
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
19:45
Реал
Унион Б
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Ланс
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал Сосьедад
Интер
Все события
Фоторепортажи
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
12:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно имя нового главного тренера сборной Польши

50-летний Михал Пробеж, до того возглавлявший молодежную сборную Польши, будет работать со взрослой сборной.

Польша
Наверх
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Probierz

Пробеж сменил португальского специалиста Фернанду Сантуша, под руководством которого сборная потерпела чувствительные поражения в отборочных матчах к Евро-2024 — от Молдовы (2:3) и Албании (0:2).

Польша сейчас занимает четвертое место в группе Е с 6 очками после пяти игр.

В октябре сборная Польши проведет матчи отбора чемпионата Европы против Фарерских островов и Молдовы.

Пробеж ранее работал в греческом «Арисе», а также в ряде польских клубов, включая «Видзев», «Вислу» и «Лехию». Наибольшего успеха — победы в Кубке Польши — тренер добивался с «Ягеллонией» в 2010 году и «Краковией» в 2017-м.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сульшер: Подписание Криштиану в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой
Стало известно имя нового главного тренера сборной Польши
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь