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17:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Гжегож Крыховяк завершил карьеру в сборной Польши

Экс-игрок «Локомотива» и «Краснодара» сообщил в своих соцсетях о завершении карьеры в сборной.

Польша
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Источник: РИА "Новости"

33-летний полузащитник сейчас является игроком клуба «Абха», в который перешел в 2023 году из другого саудовского клуба «Аль-Шабаб».

За сборную Польши Крыховяк выступал с 2008 года, сыграл в ее составе ровно 100 матчей и забил 5 голов. В составе сборной был участником чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, а также чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов.

С 2018-го по 2022-й годы поляк выступал за российские клубы «Локомотив» и «Краснодар», за которые провел в РПЛ 94 матча, забил 25 мячей.
Также Крыховяк играл за французские «Бордо», «Реймс», «Нант» и «ПСЖ», испанскую «Севилью», английский «Вест Бромвич» и греческий АЕК.

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