Гжегож Крыховяк завершил карьеру в сборной Польши

33-летний полузащитник сейчас является игроком клуба «Абха», в который перешел в 2023 году из другого саудовского клуба «Аль-Шабаб».

За сборную Польши Крыховяк выступал с 2008 года, сыграл в ее составе ровно 100 матчей и забил 5 голов. В составе сборной был участником чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, а также чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов.