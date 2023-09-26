Гжегож Крыховяк завершил карьеру в сборной Польши
Экс-игрок «Локомотива» и «Краснодара» сообщил в своих соцсетях о завершении карьеры в сборной.
Польша
Экс-игрок «Локомотива» и «Краснодара» сообщил в своих соцсетях о завершении карьеры в сборной.
33-летний полузащитник сейчас является игроком клуба «Абха», в который перешел в 2023 году из другого саудовского клуба «Аль-Шабаб».
За сборную Польши Крыховяк выступал с 2008 года, сыграл в ее составе ровно 100 матчей и забил 5 голов. В составе сборной был участником чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, а также чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов.
С 2018-го по 2022-й годы поляк выступал за российские клубы «Локомотив» и «Краснодар», за которые провел в РПЛ 94 матча, забил 25 мячей.
Также Крыховяк играл за французские «Бордо», «Реймс», «Нант» и «ПСЖ», испанскую «Севилью», английский «Вест Бромвич» и греческий АЕК.