Сборная Бразилии установила рекорд, нанеся 77 ударов по воротам за матч

Бразильцы нанесли по воротам Новой Каледонии 77 ударов, установив рекорд для официальных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). 23 удара пришлись в створ ворот, 24 удара были заблокированы защитниками и еще 30 ударов прошли мимо.

В первом матче турнира Новая Каледония уступила сверстникам из Англии (0:10). Англичане нанесли по воротам команды 40 ударов, из которых 20 пришлись в створ ворот.

Новая Каледония во второй раз выступает на чемпионате мира по футболу до 17 лет. В 2017 году на групповом этапе они проиграли Франции (1:7) и Гондурасу (0:5), но сумели добыть ничью в матче с Японией (1:1).