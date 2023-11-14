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16:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Бразилии установила рекорд, нанеся 77 ударов по воротам за матч

Юношеская сборная Бразилии разгромила сверстников из Новой Каледонии (9:0) на чемпионате мира по футболу до 17 лет, который проходит в Индонезии.

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Бразильцы нанесли по воротам Новой Каледонии 77 ударов, установив рекорд для официальных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). 23 удара пришлись в створ ворот, 24 удара были заблокированы защитниками и еще 30 ударов прошли мимо.

В первом матче турнира Новая Каледония уступила сверстникам из Англии (0:10). Англичане нанесли по воротам команды 40 ударов, из которых 20 пришлись в створ ворот.

Новая Каледония во второй раз выступает на чемпионате мира по футболу до 17 лет. В 2017 году на групповом этапе они проиграли Франции (1:7) и Гондурасу (0:5), но сумели добыть ничью в матче с Японией (1:1).

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