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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок сборной Кубы не смог обменяться футболками с Миранчуком

Кубинский футболист Фабиан Глоор не смог обменяться футболками с полузащитником сборной России Антоном Миранчуком из-за нехватки игровой формы.

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На видео Миранчук и Глоор встретились на выходе из раздевалки. Россиянин вручил свою игровую футболку, однако кубинец сказал, что не может сделать ответный жест из-за нехватки игровых комплектов формы. В итоге футболка соперника досталась ему просто так.

Ранее стало известно, что футболисты сборной Кубы прилетели в Россию без нужных бутс и купили необходимую экипировку в одном из спортивных супермаркетов прямо в Волгограде.

«Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч», — сказал генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас «Матч-ТВ».

Вчера, на стадионе в Волгограде россияне разгромили кубинцев в товарищеском матче со счетом 8:0.

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