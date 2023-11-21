Игрок сборной Кубы не смог обменяться футболками с Миранчуком

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<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9fb60244e5131438&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239818" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На видео Миранчук и Глоор встретились на выходе из раздевалки. Россиянин вручил свою игровую футболку, однако кубинец сказал, что не может сделать ответный жест из-за нехватки игровых комплектов формы. В итоге футболка соперника досталась ему просто так.

Ранее стало известно, что футболисты сборной Кубы прилетели в Россию без нужных бутс и купили необходимую экипировку в одном из спортивных супермаркетов прямо в Волгограде.

«Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч», — сказал генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас «Матч-ТВ».