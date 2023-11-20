Игроки сборной Кубы прилетели в Россию без нужных бутс

Как сообщил «Матч ТВ» генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас, бутсы футболистов сборной Кубы не подошли для газона стадиона в Волгограде.

«Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч», — сказал Диас.

Футбол Товарищеские матчи 2023 20.11.2023, 19:30 Россия - Куба -

По словам футбольного чиновника, команде пришлось покупать экипировку прямо в Волгограде.

Товарищеский матч сборных России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Стадион был построен к Чемпионату мира 2018 года. На «Волгоград Арене» прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира.