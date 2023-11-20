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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки сборной Кубы прилетели в Россию без нужных бутс

Перед запланированным на 20 ноября матчем против сборной России кубинцам пришлось покупать бутсы в Волгограде.

Куба
РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AP 2023

Как сообщил «Матч ТВ» генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас, бутсы футболистов сборной Кубы не подошли для газона стадиона в Волгограде.

«Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч», — сказал Диас.

Футбол

Товарищеские матчи 2023
20.11.2023, 19:30

Россия-Куба-

По словам футбольного чиновника, команде пришлось покупать экипировку прямо в Волгограде.

Товарищеский матч сборных России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Стадион был построен к Чемпионату мира 2018 года. На «Волгоград Арене» прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Сборная Кубы находится на 169-м месте в рейтинге ФИФА.

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