Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила 38-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА, его опубликовали на официальном сайте организации.
Сборная России сохранила 38-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА, его опубликовали на официальном сайте организации.
В активе сборной России 1498,84 балла. В своем последнем матче национальная команда в ноябре в Волгограде разгромила сборную Кубы со счетом 8:0. Матч учли в рейтинге ФИФА.
Первое место за собой сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы (1855,20 балла). На второй строчке идет Франция (1845,44), на третьей располагается Англия (1800,05). Первые десять сборных в рейтинге не поменяли своих позиций.
Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем 25 марта в Москве на стадионе «Динамо». В РФС подтвердили, что эту игру учтут в рейтинге ФИФА. Также команда Валерия Карпина 21 марта встретится со сборной Сербии на этой же арене.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Следующее обновление рейтинга будет 4 апреля.