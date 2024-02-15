Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

В активе сборной России 1498,84 балла. В своем последнем матче национальная команда в ноябре в Волгограде разгромила сборную Кубы со счетом 8:0. Матч учли в рейтинге ФИФА.

Первое место за собой сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы (1855,20 балла). На второй строчке идет Франция (1845,44), на третьей располагается Англия (1800,05). Первые десять сборных в рейтинге не поменяли своих позиций.

Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем 25 марта в Москве на стадионе «Динамо». В РФС подтвердили, что эту игру учтут в рейтинге ФИФА. Также команда Валерия Карпина 21 марта встретится со сборной Сербии на этой же арене.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.