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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
15:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России по футболу сыграет с Парагваем в Москве

Сборная России 25 марта проведет товарищеский матч с национальной командой Парагвая. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Россия
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Источник: Чемпионат.com

Игра состоится в Москве на стадионе «Динамо». 21 марта на этом же стадионе у команды Валерия Карпина запланирована товарищеская встреча со сборной Сербии.

Сборная Парагвая занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА. Ранее национальные команды России и Парагвая между собой не встречались.

За сборную Парагвая выступают защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо, защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна и полузащитник «Спартака» Хесус Медина.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

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