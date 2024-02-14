Сборная России по футболу сыграет с Парагваем в Москве
Сборная России 25 марта проведет товарищеский матч с национальной командой Парагвая. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
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ПарагвайТоварищеские матчи: календарь
Сборная России 25 марта проведет товарищеский матч с национальной командой Парагвая. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Игра состоится в Москве на стадионе «Динамо». 21 марта на этом же стадионе у команды Валерия Карпина запланирована товарищеская встреча со сборной Сербии.
Сборная Парагвая занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА. Ранее национальные команды России и Парагвая между собой не встречались.
За сборную Парагвая выступают защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо, защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна и полузащитник «Спартака» Хесус Медина.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.