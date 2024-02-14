Сборная России по футболу сыграет с Парагваем в Москве

Игра состоится в Москве на стадионе «Динамо». 21 марта на этом же стадионе у команды Валерия Карпина запланирована товарищеская встреча со сборной Сербии.

Сборная Парагвая занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА. Ранее национальные команды России и Парагвая между собой не встречались.

За сборную Парагвая выступают защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо, защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна и полузащитник «Спартака» Хесус Медина.