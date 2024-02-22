Кроос объявил о возвращении в сборную Германии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объявил о том, что перед домашним Евро-2024 возвращается в сборную Германии.

«Сразу к делу: с марта я снова буду играть за Германию. Почему? Об этом меня попросил тренер сборной. Я готов к этому и уверен, что наша команда на чемпионате Европы способна на многое», — написал Кроос в соцсетях.

За сборную Германии полузащитник провел 106 матчей, в которых забил 17 мячей. В составе Бундестим Кроос становился чемпионом мира 2014 года, а также доходил до полуфиналов ЧМ-2010 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Кроос объявил о завершении карьеры в сборной сразу после проигранного сборной Англии матча ⅛ финала Евро-2020.

Ранее Кроос отказывался вернуться в состав сборной. В сентябре 2023 года сборную возглавил Юлиан Нагельсманн, которому, по всей видимости, удалось уговорить полузащитника «Реала».

Воспитанник «Баварии» Тони Кроос с 2014 года играет за мадридский клуб. В общей сложности он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз — клубный чемпионат мира, по три раза — чемпионаты Германии и Испании.