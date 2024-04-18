ФИФА рассмотрит вопрос об отстранении Израиля на конгрессе

С предложением об отстранении выступила Федерация футбола Палестины. Палестина призывает федерации разных стран ввести санкции в отношении Израиля из-за атак на футбольную инфраструктуру в Секторе Газа и гибели людей, которые были связяны с футболом, в ходе военного конфликта.

Ранее сообщалось, что 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить сборную Израиля. Отстранение сборной Израиля от международных соревнований поддержали 12 федераций, в число которых вошли федерации Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Генеральный директор Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн заявил Sky News, что надеется на невмешательство ФИФА в политику.