ФИФА рассмотрит вопрос об отстранении Израиля на конгрессе
Вопрос об отстранении Израиля по просьбе Палестины рассмотрят на конгрессе ФИФА, который пройдет 17 мая, сообщает Sky News.
Вопрос об отстранении Израиля по просьбе Палестины рассмотрят на конгрессе ФИФА, который пройдет 17 мая, сообщает Sky News.
С предложением об отстранении выступила Федерация футбола Палестины. Палестина призывает федерации разных стран ввести санкции в отношении Израиля из-за атак на футбольную инфраструктуру в Секторе Газа и гибели людей, которые были связяны с футболом, в ходе военного конфликта.
Ранее сообщалось, что 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить сборную Израиля. Отстранение сборной Израиля от международных соревнований поддержали 12 федераций, в число которых вошли федерации Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Генеральный директор Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн заявил Sky News, что надеется на невмешательство ФИФА в политику.
В октябре 2023 года матчи сборной Израиля в отборочном турнире Евро-2024 были перенесены на другие даты и прошли на нейтральном поле. По итогам отборочного турнира израильтяне завоевали право сыграть в плей-офф за выход на турнир. В полуфинале пути B сборная Израиля проиграла команде Исландии со счетом 1:4 и не смогла выйти в финал плей-офф.