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09:38 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА рассмотрит вопрос об отстранении Израиля на конгрессе

Вопрос об отстранении Израиля по просьбе Палестины рассмотрят на конгрессе ФИФА, который пройдет 17 мая, сообщает Sky News.

Израиль
Источник: Reuters

С предложением об отстранении выступила Федерация футбола Палестины. Палестина призывает федерации разных стран ввести санкции в отношении Израиля из-за атак на футбольную инфраструктуру в Секторе Газа и гибели людей, которые были связяны с футболом, в ходе военного конфликта.

Ранее сообщалось, что 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить сборную Израиля. Отстранение сборной Израиля от международных соревнований поддержали 12 федераций, в число которых вошли федерации Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Генеральный директор Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн заявил Sky News, что надеется на невмешательство ФИФА в политику.

В октябре 2023 года матчи сборной Израиля в отборочном турнире Евро-2024 были перенесены на другие даты и прошли на нейтральном поле. По итогам отборочного турнира израильтяне завоевали право сыграть в плей-офф за выход на турнир. В полуфинале пути B сборная Израиля проиграла команде Исландии со счетом 1:4 и не смогла выйти в финал плей-офф.

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