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15:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Беларуси объявила состав на матчи с Россией и Израилем

Тренерский штаб во главе с испанским специалистом Карлосом Алосом вызвал 24 футболиста.

Россия
БеларусьТоварищеские матчи: календарь
Источник: Ассоциация Белорусская федерация футбола

Сборная Белоруссии опубликовала окончательный состав на июньские сборы. В итоговом списке находятся шесть футболистов из российских клубов.

Вратари: Павел Павлюченко («Пахтакор», Узбекистан), Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Федор Лапоухов («Динамо-Минск»).

Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба — «Химки», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно), Денис Левицкий («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Касараб («Динамо-Брест»),

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Валерий Громыко («Кайсар», Кызылорда, Казахстан), Валерий Бочеров, Артем Концевой (оба — «Урал», Россия), Максим Киреев («Льерс», Бельгия).

Нападающие: Дмитрий Антилевский («Хапоэль» Хайфа, Израиль), Герман Барковский («Динамо-Брест»), Владислав Морозов («Арока», Португалия).

Встреча со сборной России состоится в Минске 7 июня, а матч с израильской национальной командой пройдет 11 июня в Будапеште.

Сборная Беларуси имеет право участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Единственное ограничение — домашние матчи команда должна проводить на нейтральной территории.

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