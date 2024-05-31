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18:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Станислав Черчесов близок к назначению в сборную Казахстана

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов станет новым главным тренером сборной Казахстана. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Казахстан
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в ближайшее время Черчесов вылетит в Астану на финальный этап переговоров. 60-летний специалист будет зарабатывать в Казахстане 1,2 млн евро в год, срок контракта не уточняется.

Ранее сборную Казахстана покинул Магомед Адиев, который возглавлял национальную команду с апреля 2022 года. Отмечается, что именно Адиев порекомендовал Черчесова на позицию нового главного тренера сборной.

Черчесов находится без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Также Черчесов успел поработать в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».

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