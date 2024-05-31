Станислав Черчесов близок к назначению в сборную Казахстана

По информации источника, в ближайшее время Черчесов вылетит в Астану на финальный этап переговоров. 60-летний специалист будет зарабатывать в Казахстане 1,2 млн евро в год, срок контракта не уточняется.

Ранее сборную Казахстана покинул Магомед Адиев, который возглавлял национальную команду с апреля 2022 года. Отмечается, что именно Адиев порекомендовал Черчесова на позицию нового главного тренера сборной.

Черчесов находится без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.