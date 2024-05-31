Станислав Черчесов близок к назначению в сборную Казахстана
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов станет новым главным тренером сборной Казахстана. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов станет новым главным тренером сборной Казахстана. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, в ближайшее время Черчесов вылетит в Астану на финальный этап переговоров. 60-летний специалист будет зарабатывать в Казахстане 1,2 млн евро в год, срок контракта не уточняется.
Ранее сборную Казахстана покинул Магомед Адиев, который возглавлял национальную команду с апреля 2022 года. Отмечается, что именно Адиев порекомендовал Черчесова на позицию нового главного тренера сборной.
Черчесов находится без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.
Также Черчесов успел поработать в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».