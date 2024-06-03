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14:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Станислав Черчесов подтвердил, что возглавит сборную Казахстана

60-летний специалист сменит главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева на посту наставника сборной Казахстана.

Казахстан
Источник: Спорт-Экспресс

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что возглавит национальную команду Казахстана.

«Мы ударили по рукам. Принципиальное решение о том, что я возглавлю сборную Казахстана по футболу, принято. Сейчас обсуждаем и согласовываем последние детали», — цитирует Черчесова «Московский комсомолец».

«Подписание договора со Станиславом Черчесовым — это новый этап казахстанского футбола. Те базовые принципы, которые были заложены в нашем футболе будут продолжены и закреплены таким авторитетным и заслуженным специалистом, которого отлично знают во всем футбольном мире. Станислав Саламович заходит со своей футбольной лабораторией и идеями, как прекрасный специалист управления всего футбольного хозяйства», — заявил президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов.

Ранее сборную Казахстана покинул Магомед Адиев, который возглавлял национальную команду с апреля 2022 года. В апреле 2023 года Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата», а уже в мае российский специалист объявил об уходе из сборной Казахстана. Отмечается, что именно Адиев порекомендовал Черчесова на позицию нового главного тренера сборной.

Черчесов находится без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Также Черчесов успел поработать в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».

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