Станислав Черчесов подтвердил, что возглавит сборную Казахстана

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что возглавит национальную команду Казахстана.

«Мы ударили по рукам. Принципиальное решение о том, что я возглавлю сборную Казахстана по футболу, принято. Сейчас обсуждаем и согласовываем последние детали», — цитирует Черчесова «Московский комсомолец».

«Подписание договора со Станиславом Черчесовым — это новый этап казахстанского футбола. Те базовые принципы, которые были заложены в нашем футболе будут продолжены и закреплены таким авторитетным и заслуженным специалистом, которого отлично знают во всем футбольном мире. Станислав Саламович заходит со своей футбольной лабораторией и идеями, как прекрасный специалист управления всего футбольного хозяйства», — заявил президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов.

Ранее сборную Казахстана покинул Магомед Адиев, который возглавлял национальную команду с апреля 2022 года. В апреле 2023 года Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата», а уже в мае российский специалист объявил об уходе из сборной Казахстана. Отмечается, что именно Адиев порекомендовал Черчесова на позицию нового главного тренера сборной.