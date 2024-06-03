Станислав Черчесов подтвердил, что возглавит сборную Казахстана
60-летний специалист сменит главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева на посту наставника сборной Казахстана.
60-летний специалист сменит главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева на посту наставника сборной Казахстана.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что возглавит национальную команду Казахстана.
«Мы ударили по рукам. Принципиальное решение о том, что я возглавлю сборную Казахстана по футболу, принято. Сейчас обсуждаем и согласовываем последние детали», — цитирует Черчесова «Московский комсомолец».
«Подписание договора со Станиславом Черчесовым — это новый этап казахстанского футбола. Те базовые принципы, которые были заложены в нашем футболе будут продолжены и закреплены таким авторитетным и заслуженным специалистом, которого отлично знают во всем футбольном мире. Станислав Саламович заходит со своей футбольной лабораторией и идеями, как прекрасный специалист управления всего футбольного хозяйства», — заявил президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов.
Ранее сборную Казахстана покинул Магомед Адиев, который возглавлял национальную команду с апреля 2022 года. В апреле 2023 года Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата», а уже в мае российский специалист объявил об уходе из сборной Казахстана. Отмечается, что именно Адиев порекомендовал Черчесова на позицию нового главного тренера сборной.
Черчесов находится без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Также Черчесов успел поработать в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».