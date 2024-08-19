Матвей Сафонов может быть не вызван в сборную России в сентябре

25-летний Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. Он стал самой дорогой покупкой в истории чемпионата Франции среди вратарей. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Воспитанник «Краснодара» будет конкурировать за место в воротах парижан с вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и бывшим голкипером молодежной сборной Испании Арнау Тенасом.