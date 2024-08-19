Матвей Сафонов может быть не вызван в сборную России в сентябре

Как сообщает «РБ Спорт», Сафонов попал в расширенный состав сборной России, но его могут не вызвать на игры национальной команды в сентябре. Тренерский штаб и Сафонов обсудят вопрос вызова и подумают, стоит ли российскому вратарю уезжать из расположения французской команды спустя два месяца после перехода.
В начале августа генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о согласовании с ФИФА и УЕФА двух выездных матчей сборной России в сентябре. Сообщалось, что российская национальная команда может сыграть с Вьетнамом и Таиландом.
25-летний Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. Он стал самой дорогой покупкой в истории чемпионата Франции среди вратарей. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Воспитанник «Краснодара» будет конкурировать за место в воротах парижан с вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой и бывшим голкипером молодежной сборной Испании Арнау Тенасом.
В матче первого тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» обыграл «Гавр» со счетом 4:1, Сафонов остался на скамейке запасных.