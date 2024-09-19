Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Российская команда уступила 33-ю строчку сборной Кот-д’Ивуара, которая за отчетный период одержала две победы в отборочном раунде Кубка африканских наций и поднялась в рейтинге сразу на пять позиций. Вслед за российской командой располагается сборная Сербии.