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Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу переместилась с 33-го на 34-е место в обновленном рейтинге мужских национальных команд ФИФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

5 сентября команда Валерия Карпина провела в Ханое товарищеский матч против сборной Вьетнама (3:0), благодаря чему получила два рейтинговых балла. Теперь на счету сборной России 1508 очков.

Российская команда уступила 33-ю строчку сборной Кот-д’Ивуара, которая за отчетный период одержала две победы в отборочном раунде Кубка африканских наций и поднялась в рейтинге сразу на пять позиций. Вслед за российской командой располагается сборная Сербии.

Лидерство в рейтинге ФИФА по-прежнему удерживает действующий чемпион мира сборная Аргентины (1889). В тройку лидеров также входят сборные Франции (1851) и Испании (1836).

Рейтинг национальных команд ФИФА, 19 сентября:

  1. Аргентина — 1889;
  2. Франция — 1851;
  3. Испания — 1836;
  4. Англия — 1817;
  5. Бразилия — 1772;
  6. Бельгия — 1768;
  7. Нидерланды — 1759;
  8. Португалия — 1752;
  9. Колумбия — 1738;
  10. Италия — 1726.

Россия
Аргентина