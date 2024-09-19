Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

5 сентября команда Валерия Карпина провела в Ханое товарищеский матч против сборной Вьетнама (3:0), благодаря чему получила два рейтинговых балла. Теперь на счету сборной России 1508 очков.
Российская команда уступила 33-ю строчку сборной Кот-д’Ивуара, которая за отчетный период одержала две победы в отборочном раунде Кубка африканских наций и поднялась в рейтинге сразу на пять позиций. Вслед за российской командой располагается сборная Сербии.
Лидерство в рейтинге ФИФА по-прежнему удерживает действующий чемпион мира сборная Аргентины (1889). В тройку лидеров также входят сборные Франции (1851) и Испании (1836).
Рейтинг национальных команд ФИФА, 19 сентября:
- Аргентина — 1889;
- Франция — 1851;
- Испания — 1836;
- Англия — 1817;
- Бразилия — 1772;
- Бельгия — 1768;
- Нидерланды — 1759;
- Португалия — 1752;
- Колумбия — 1738;
- Италия — 1726.