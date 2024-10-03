Октябрьский сбор национальной команды России может быть отменен

Проведению планового сбора в ноябре ничто не угрожает: у РФС уже есть договоренность по двум товарищеским матчам. Оба пройдут в России — один в Санкт-Петербурге, другой в Сочи или Волгограде. Одним из соперников национальной сборной с высокой долей вероятности станет сборная Сирии.