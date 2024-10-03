Октябрьский сбор национальной команды России может быть отменен

По информации источника, на минувшей неделе одна из азиатских сборных отказалась играть с россиянами, несмотря на достигнутую ранее договоренность. При этом руководство РФС совместно с тренерским штабом Валерия Карпина не рассматривает варианты проведения матча против какого-то из российских клубов или сборной Медиалиги.
Проведению планового сбора в ноябре ничто не угрожает: у РФС уже есть договоренность по двум товарищеским матчам. Оба пройдут в России — один в Санкт-Петербурге, другой в Сочи или Волгограде. Одним из соперников национальной сборной с высокой долей вероятности станет сборная Сирии.
Учебно-тренировочный сбор сборной России должен начаться в подмосковном Новогорске в понедельник, 7 октября. В расширенный список национальной команды вошли 42 футболиста.
5 сентября сборная России в Ханое разгромила команду Вьетнама (3:0). Запланированная через два дня игра со сборной Таиланда не состоялась из-за тайфуна «Яги».