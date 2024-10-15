Черчесов вновь угодил в языковой скандал в Казахстане: видео

На видео журналист задает главному тренеру сборной по футболу вопрос на казахском языке. После чего Черчесов спросил журналиста: «Вы сейчас по-французски говорите?» Затем он обратил внимание на то, что у корреспондента майка с эмблемой французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».