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Черчесов вновь угодил в языковой скандал в Казахстане: видео

Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало от федерации провести разъяснительную работу с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

На видео журналист задает главному тренеру сборной по футболу вопрос на казахском языке. После чего Черчесов спросил журналиста: «Вы сейчас по-французски говорите?» Затем он обратил внимание на то, что у корреспондента майка с эмблемой французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

«В социальных сетях активно распространяется видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Министерство потребовало от федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского спортивного ведомства.

Это не первый инцидент с Черчесовым в Казахстане, связанный с казахским языком. В июне на пресс-конференции по случаю назначения на пост главного тренера сборной Казахстана Черчесову также был задан вопрос на казахском, которым тренер остался недоволен.

Под руководством Черчесова казахстанцы в Лиге наций один раз сыграли вничью и потерпели три поражения. В турнирной таблице сборная Казахстана занимает последнее, четвертое место с одним очком. В следующем матче сборная Казахстана примет команду Австрии 14 ноября.

Казахстан