Карпин отреагировал на получение Дугласом Сантосом паспорта РФ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что 30-летний капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.
«Как отношусь к получению Дугласом Сантосом российского гражданства? Пока никак», — передает слова Карпина Metaratings.ru.
Процедура получения российского паспорта бразильцем шла на протяжении нескольких месяцев. В прошлом году российское гражданство получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо. Спустя несколько месяцев Малком покинул российский клуб и перешел в саудовский клуб «Аль‑Хиляль».
Дуглас Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Гамбурга» за 14 млн евро. За российский клуб бразилец провел 198 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. С «Зенитом» Сантос пять раз становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Зимой 2023 года защитник стал капитаном «Зенита».
В 2016 году Сантос провел шесть матчей за олимпийскую сборную Бразилии и сыграл один товарищеский матч за национальную команду. Бразилец перестанет считаться легионером в РПЛ и в будущем может выступать за сборную России. Ранее за российскую сборную выступали натурализованные бразильцы Гильерме, Марио Фернандес и Ари.