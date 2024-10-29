Матч сборных России и Сирии официально согласован с ФИФА

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить клубы из сборные из России от международных соревнований. С тех пор национальная команда России под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. Свою последнюю на данный момент игру российская национальная команда провела в сентябре, обыграв на выезде Вьетнам (3:0).