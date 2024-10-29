Матч сборных России и Сирии официально согласован с ФИФА

Как сообщил директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири, результат товарищеского матча между сборными России и Сирии пойдет в зачет рейтинга ФИФА.
«Матч официально согласован с ФИФА, поэтому по результатам игры сборной Сирии и России будут начислены баллы в общий рейтинг национальных команд», — передает слова Амири Sport24.
Встреча сборных России и Сирии пройдет 19 ноября в Волгограде. 15 числа команда Валерия Карпина в Краснодаре сыграет против сборной Брунея.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить клубы из сборные из России от международных соревнований. С тех пор национальная команда России под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. Свою последнюю на данный момент игру российская национальная команда провела в сентябре, обыграв на выезде Вьетнам (3:0).