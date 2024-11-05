Сборная Ирана по футболу готова приехать в РФ осенью 2025 года

«Мы получили письмо от РФС с приглашением сыграть ответный матч сборных Ирана и России осенью следующего года на стадионе в РФ. Ранее я говорил, что мы можем сыграть в сентябре, но теперь ситуация изменилась. В сентябре у нас матчи Кубка наций Футбольной ассоциации Центральной Азии, поэтому на данный момент мы ведем переговоры по поводу проведения игры в октябре 2025 года. Как уже сказал, этот матч может пройти в России, и мы готовы приехать», —приводит слова Харати Sport24.
Иран и Россия встречались в Тегеране в марте 2023 года, сыграв вничью со счетом 1:1.
С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях. В сентябре нацинальная команда разгромила в товарищеской игре сборную Вьетнама со счетом 3:0. 15 ноября сборная России сыграет в Краснодаре с Брунеем, 19 ноября — с Сирией в Волгограде.