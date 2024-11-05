Сафонов не приедет в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией

«Приняли решение, что Матвей не приедет на ноябрьский сбор. Это обсуждалось и с самим Матвеем, не один день говорили об этом. Он понимает, что он играет, есть возможность играть в клубе. Матвей осознает, что вратари в России играют хорошо и им тоже нужна возможность сыграть за сборную», — сказал Кафанов.