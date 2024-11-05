Сафонов не приедет в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией

«Приняли решение, что Матвей не приедет на ноябрьский сбор. Это обсуждалось и с самим Матвеем, не один день говорили об этом. Он понимает, что он играет, есть возможность играть в клубе. Матвей осознает, что вратари в России играют хорошо и им тоже нужна возможность сыграть за сборную», — сказал Кафанов.
В расширенный список сборной России помимо Сафонова вошли также вратари Андрей Лунев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив») и Станислав Агкацев («Краснодар»).
Ранее стало известно, что Латышонок также пропустит ноябрьский сбор национальной команды из-за травмы бедра, полученной в матче 14-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:1).
Учебно‑тренировочный сбор национальной команды начнется 10 ноября на базе «Четук» в Краснодаре. 15 ноября сборная России в Краснодаре сыграет с Брунеем, после чего 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.
В этом сезоне Сафонов провел четыре матча за «ПСЖ», в которых пропустил два мяча, дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.