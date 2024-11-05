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Сафонов не приедет в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не приедет на ноябрьский сбор национальной команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Приняли решение, что Матвей не приедет на ноябрьский сбор. Это обсуждалось и с самим Матвеем, не один день говорили об этом. Он понимает, что он играет, есть возможность играть в клубе. Матвей осознает, что вратари в России играют хорошо и им тоже нужна возможность сыграть за сборную», — сказал Кафанов.

В расширенный список сборной России помимо Сафонова вошли также вратари Андрей Лунев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив») и Станислав Агкацев («Краснодар»).

Ранее стало известно, что Латышонок также пропустит ноябрьский сбор национальной команды из-за травмы бедра, полученной в матче 14-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:1).

Учебно‑тренировочный сбор национальной команды начнется 10 ноября на базе «Четук» в Краснодаре. 15 ноября сборная России в Краснодаре сыграет с Брунеем, после чего 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.

В этом сезоне Сафонов провел четыре матча за «ПСЖ», в которых пропустил два мяча, дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.

Бруней
Россия