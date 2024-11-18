Кафанов: К матчу с Брунеем надо относиться как к остальным

15 ноября футболисты сборной России со счетом 11:0 выиграли у команды Брунея в Краснодаре.
Виталий Кафанов ответил на вопрос, как оценивать работу вратарей в условиях, когда Лантратов в первом тайме вообще не вступал в игру, а Агкацев — всего пару раз.
«В любом случае и к таким матчам надо быть готовыми. Не всегда бывает, что твои ворота постоянно атакует соперник. Но случаются ситуации, когда игра долгое время идет далеко от твоих ворот, но внезапно случается момент, когда ты должен надежно сыграть, не ошибиться, выручить свою команду. И должен всё время сохранять предельную концентрацию, чтобы быть готовым это сделать, когда у твоего соперника немного моментов», — сказал тренер вратарей сборной России в интервью «Известиям».
«Конечно, нельзя сказать, что то был матч для галочки во вратарском плане. Это всё равно матч сборной. Вне зависимости от того, с кем вы играете. Для всех ребят большая честь выступать за национальную команду. И к каждому матчу в ее составе нужно относиться серьезно. Когда ребята выходят на поле против команд вроде Брунея, они должны играть так же ответственно, как с любым другим соперником. И вратари в том числе. Просто и надежно должны действовать. Мы об этом говорили с игроками: “Не смотрите на табло, не смотрите, с кем вы играете, не смотрите, какой соперник”, — добавил Кафанов.
64-летний Кафанов работает в сборной России с 2021 года, также специалист совмещает работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов». Ранее Кафанов продолжительное время работал в тренерском штабе казанского «Рубина».