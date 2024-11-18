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Кафанов: К матчу с Брунеем надо относиться как к остальным

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о самой крупной победе национальной команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
30

15 ноября футболисты сборной России со счетом 11:0 выиграли у команды Брунея в Краснодаре.

Виталий Кафанов ответил на вопрос, как оценивать работу вратарей в условиях, когда Лантратов в первом тайме вообще не вступал в игру, а Агкацев — всего пару раз.

«В любом случае и к таким матчам надо быть готовыми. Не всегда бывает, что твои ворота постоянно атакует соперник. Но случаются ситуации, когда игра долгое время идет далеко от твоих ворот, но внезапно случается момент, когда ты должен надежно сыграть, не ошибиться, выручить свою команду. И должен всё время сохранять предельную концентрацию, чтобы быть готовым это сделать, когда у твоего соперника немного моментов», — сказал тренер вратарей сборной России в интервью «Известиям».

«Конечно, нельзя сказать, что то был матч для галочки во вратарском плане. Это всё равно матч сборной. Вне зависимости от того, с кем вы играете. Для всех ребят большая честь выступать за национальную команду. И к каждому матчу в ее составе нужно относиться серьезно. Когда ребята выходят на поле против команд вроде Брунея, они должны играть так же ответственно, как с любым другим соперником. И вратари в том числе. Просто и надежно должны действовать. Мы об этом говорили с игроками: “Не смотрите на табло, не смотрите, с кем вы играете, не смотрите, какой соперник”, — добавил Кафанов.

64-летний Кафанов работает в сборной России с 2021 года, также специалист совмещает работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов». Ранее Кафанов продолжительное время работал в тренерском штабе казанского «Рубина».

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
Нур Икхван Отман
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь