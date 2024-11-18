Кафанов рассказал, кто займет место в воротах в матче с Сирией

«Думаю, по Агкацеву понятно. Да? Чтобы сыграл на своем домашнем стадионе, потому что он вратарь футбольного клуба “Краснодар”. А сборная России играла матч с Брунеем в городе Краснодаре. Мы выпустили его на второй тайм, чтобы сыграл перед своими болельщиками.



На первый тайм выбирали между Илюшей Лантратовым и Сашей Максименко. В итоге выбрали так, что Илюша сыграл с Брунеем, а Саша будет играть в Волгограде с Сирией. По-моему, это нормальный выбор. По разным причинам трех вратарей мы не могли в одном матче выпустить. Но дадим Максименко игровое время с Сирией», — сказал Кафанов.