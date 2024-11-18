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Кафанов рассказал, кто займет место в воротах в матче с Сирией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «Известиям» объяснил выбор голкиперов на товарищеский матч против сборной Брунея (11:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"
Футбол
Товарищеские матчи 2024
19.11.2024, 19:30
Россия
-
Сирия
-

В стартовом составе вышел вратарь «Локомотива» Илья Лантратов, а после перерыва он уступил место в воротах Станиславу Агкацеву из «Краснодара».

«Думаю, по Агкацеву понятно. Да? Чтобы сыграл на своем домашнем стадионе, потому что он вратарь футбольного клуба “Краснодар”. А сборная России играла матч с Брунеем в городе Краснодаре. Мы выпустили его на второй тайм, чтобы сыграл перед своими болельщиками.

На первый тайм выбирали между Илюшей Лантратовым и Сашей Максименко. В итоге выбрали так, что Илюша сыграл с Брунеем, а Саша будет играть в Волгограде с Сирией. По-моему, это нормальный выбор. По разным причинам трех вратарей мы не могли в одном матче выпустить. Но дадим Максименко игровое время с Сирией», — сказал Кафанов.

Во вторник, 19 ноября, сборная России в Волгограде проведет заключительный товарищеский матч в этом году против команды Сирии. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
Нур Икхван Отман
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Сирия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь