Главный тренер сборной Сирии высказался о Карпине

Сборная России под руководством Карпина 19 ноября сыграет в Волгограде с командой Сирии.
«В Испании помнят Карпина как хорошего игрока. Он был действительно сильным футболистом и хорошо играл в нашей стране. Мы видели большое число игр сборной России. Хотел бы отметить индивидуальный уровень ваших игроков. У вас сильная команда с сильным тренером — они умеют хорошо атаковать и защищаться», — приводит слова Хосе Ланы РИА Новости.
«Мы не фокусируемся на результатах товарищеских матчей, только на самой игре. Осознаем, что игра будет жесткой, но мы рады, что будем играть со сборной России. Мы можем показать свой максимум в этой игре. Некоторые игроки у нас травмированы, некоторые не смогут сыграть по личным причинам. У нас нет списка основных игроков — на каждый сбор выбираем из тех, кто может играть. Поэтому не могу назвать точное число отсутствующих основных игроков», — добавил испанский специалист.
Валерий Карпин играл в Испании с 1994 по 2005 год за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».