Главный тренер сборной Сирии высказался о Карпине

«Мы не фокусируемся на результатах товарищеских матчей, только на самой игре. Осознаем, что игра будет жесткой, но мы рады, что будем играть со сборной России. Мы можем показать свой максимум в этой игре. Некоторые игроки у нас травмированы, некоторые не смогут сыграть по личным причинам. У нас нет списка основных игроков — на каждый сбор выбираем из тех, кто может играть. Поэтому не могу назвать точное число отсутствующих основных игроков», — добавил испанский специалист.