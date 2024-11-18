Министр спорта прокомментировал победу России над Брунеем

«В это время смотрел оперу “Риголетто” в Большом театре. В антракте поглядывал на счет, удивлялся. Хотелось бы более сильного соперника. Уверен, что с Сирией матч будет другой. Но в этом получилось попробовать молодых игроков. Надо ли нам такое в будущем? Стоит искать соперника посильнее, получше», — сказал министр спорта РФ Дегтярев.