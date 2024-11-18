Министр спорта прокомментировал победу России над Брунеем

15 ноября сборная России под руководством Валерия Карпина разгромила в Краснодаре сборную Брунея со счетом 11:0. Это самая крупная победа сборной России в истории. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года в игре против Сан-Марино — 9:0.
«В это время смотрел оперу “Риголетто” в Большом театре. В антракте поглядывал на счет, удивлялся. Хотелось бы более сильного соперника. Уверен, что с Сирией матч будет другой. Но в этом получилось попробовать молодых игроков. Надо ли нам такое в будущем? Стоит искать соперника посильнее, получше», — сказал министр спорта РФ Дегтярев.
19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях.