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Круговой: Вас, журналистов, мы раскатали бы крупнее, чем Бруней

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился впечатлениями от игры против команды Брунея.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
31

15 ноября сборная России под руководством Валерия Карпина разгромила в Краснодаре сборную Брунея со счетом 11:0. Это самая крупная победа сборной России в истории. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года в игре против Сан-Марино — 9:0.

«Мы старались выложиться в этом матче на максимум. Какого соперника руководство нашло, с тем и играем», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Журналист заметил: «Со стороны казалось, что слишком легко: например, мы, журналисты, можем выйти против вас, и вы нас так же раскатаете».

«Нет, вас мы с большим счетом раскатаем. Тут дело не в интересе. Это все-таки национальная сборная Брунея. Да, она 184-я в рейтинге ФИФА, но что поделать? Что имеем, то имеем», — добавил Круговой.

Круговой перешел в ЦСКА минувшим летом из «Зенита» на правах свободного агента. 26-летний защитник провел за армейцев 20 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативных передачи.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В субботу, 23 ноября, армейцы дома сыграют с «Ростовом». Начало матча — в 15:15 по московскому времени.

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
Нур Икхван Отман
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь