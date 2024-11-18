Круговой: Вас, журналистов, мы раскатали бы крупнее, чем Бруней

15 ноября сборная России под руководством Валерия Карпина разгромила в Краснодаре сборную Брунея со счетом 11:0. Это самая крупная победа сборной России в истории. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года в игре против Сан-Марино — 9:0.
«Мы старались выложиться в этом матче на максимум. Какого соперника руководство нашло, с тем и играем», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».
Журналист заметил: «Со стороны казалось, что слишком легко: например, мы, журналисты, можем выйти против вас, и вы нас так же раскатаете».
«Нет, вас мы с большим счетом раскатаем. Тут дело не в интересе. Это все-таки национальная сборная Брунея. Да, она 184-я в рейтинге ФИФА, но что поделать? Что имеем, то имеем», — добавил Круговой.
Круговой перешел в ЦСКА минувшим летом из «Зенита» на правах свободного агента. 26-летний защитник провел за армейцев 20 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативных передачи.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В субботу, 23 ноября, армейцы дома сыграют с «Ростовом». Начало матча — в 15:15 по московскому времени.