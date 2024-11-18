В Брунее назвали «монтажом» видео с игроками сборной в клубе

«Футбольная ассоциация Брунея хотела бы сделать заявление в связи с распространением вирусного видео с участием трех игроков нашей сборной. На основании нашего расследования при участии всех вовлеченных сторон мы пришли к выводу, что видео было смонтировано с целью ввести в заблуждение и создать так называемый “сюжетный поворот”.



Мы призываем общественность воздержаться от публикации и дальнейшего распространения данного видео. Распространение подобного вводящего в заблуждение контента не только вредит репутации отдельных игроков, но и ставит под угрозу единство нашей сборной и нашего народа. Важно отметить, что распространение ложной или вводящей в заблуждение информации может иметь серьезные юридические последствия. Футбольная ассоциация Брунея по прежнему привержена сохранению высочайших стандартов профессионализма и честности в нашем футболе», — сказано в заявлении.