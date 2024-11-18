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В Брунее назвали «монтажом» видео с игроками сборной в клубе

Футбольная ассоциация Брунея (FABD) выпустила пресс-релиз, в котором опровергла информацию о походе футболистов в бар после товарищеского матча против сборной России (11:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Ранее сообщалось, что брунейские футболисты после игры были замечены в ночных заведениях Краснодара. На одном из видео видно, как брунейцы употребляют алкоголь, курят кальян и танцуют под песню российской певицы MakSим «Знаешь ли ты».

«Футбольная ассоциация Брунея хотела бы сделать заявление в связи с распространением вирусного видео с участием трех игроков нашей сборной. На основании нашего расследования при участии всех вовлеченных сторон мы пришли к выводу, что видео было смонтировано с целью ввести в заблуждение и создать так называемый “сюжетный поворот”.

Мы призываем общественность воздержаться от публикации и дальнейшего распространения данного видео. Распространение подобного вводящего в заблуждение контента не только вредит репутации отдельных игроков, но и ставит под угрозу единство нашей сборной и нашего народа. Важно отметить, что распространение ложной или вводящей в заблуждение информации может иметь серьезные юридические последствия. Футбольная ассоциация Брунея по прежнему привержена сохранению высочайших стандартов профессионализма и честности в нашем футболе», — сказано в заявлении.

В матче с Брунеем сборная России одержала крупнейшую победу в своей истории. Для брунейцев 0:11 — второй худший результат в истории. В 2001 году они дома уступили сборной ОАЭ (0:12) в отборочном турнире ЧМ-2002.

Во вторник, 19 ноября, сборная России в Волгограде проведет заключительный товарищеский матч в этом году против команды Сирии. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
Нур Икхван Отман
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бруней
Россия