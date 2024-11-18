В Брунее назвали «монтажом» видео с игроками сборной в клубе

Ранее сообщалось, что брунейские футболисты после игры были замечены в ночных заведениях Краснодара. На одном из видео видно, как брунейцы употребляют алкоголь, курят кальян и танцуют под песню российской певицы MakSим «Знаешь ли ты».
«Футбольная ассоциация Брунея хотела бы сделать заявление в связи с распространением вирусного видео с участием трех игроков нашей сборной. На основании нашего расследования при участии всех вовлеченных сторон мы пришли к выводу, что видео было смонтировано с целью ввести в заблуждение и создать так называемый “сюжетный поворот”.
Мы призываем общественность воздержаться от публикации и дальнейшего распространения данного видео. Распространение подобного вводящего в заблуждение контента не только вредит репутации отдельных игроков, но и ставит под угрозу единство нашей сборной и нашего народа. Важно отметить, что распространение ложной или вводящей в заблуждение информации может иметь серьезные юридические последствия. Футбольная ассоциация Брунея по прежнему привержена сохранению высочайших стандартов профессионализма и честности в нашем футболе», — сказано в заявлении.
В матче с Брунеем сборная России одержала крупнейшую победу в своей истории. Для брунейцев 0:11 — второй худший результат в истории. В 2001 году они дома уступили сборной ОАЭ (0:12) в отборочном турнире ЧМ-2002.
Во вторник, 19 ноября, сборная России в Волгограде проведет заключительный товарищеский матч в этом году против команды Сирии. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.