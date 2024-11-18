Бывшего тренера сборной Казахстана задели слова Черчесова

Казахстанская команда под руководством Станислава Черчесова не сумела выиграть ни одного из шести матчей Лиги наций, лишь раз сыграв вничью. Общая разница забитых и пропущенных голов составила 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.
«По регламенту у нас вообще не было ни одного момента на подготовку. Был только один — когда провели два лишних дня перед матчем с Австрией. Видимо, до меня сборная была бесхозна, и никто об этом даже не думал. Календарь создан так, что мы не смогли ничего сделать. Сейчас я подал документы, чтобы у нас было несколько лишних дней, чтобы хотя бы какие-то нюансы отработать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
«Очень уважительно отношусь к Станиславу Саламовичу. Но слова про бесхозную команду, конечно же, меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него? Конечно, это его суждение. Но считаю, что мы за два года во главе с бывшим президентом федерации Барменкуловым пришли к позитивным результатам. Всегда буду болеть за сборную Казахстана. Мне хотелось бы, чтобы и Черчесов привел команду к наилучшим результатам. Буду только рад, если результаты будут лучше, чем у Адиева», — цитирует Адиева РИА Новости.
Российский специалист Магомед Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 по май 2024 года. Команда под его руководством успешно выступала в отборочном турнире к Евро-2024. Сборная Казахстана одержала в квалификации 6 побед и до последнего тура боролась за прямую путевку на чемпионат Европы. Казахи дважды обыграли сборные Сан-Марино и Северной Ирландии, а также победили дома полуфиналиста последнего Евро сборную Дании и в выездном матче — сборную Финляндии. В весенних матчах плей-офф пути C сборная Казахстана крупно уступила команде Греции и упустила возможность побороться за выход на континентальное первенство.