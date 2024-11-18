Бывшего тренера сборной Казахстана задели слова Черчесова

«По регламенту у нас вообще не было ни одного момента на подготовку. Был только один — когда провели два лишних дня перед матчем с Австрией. Видимо, до меня сборная была бесхозна, и никто об этом даже не думал. Календарь создан так, что мы не смогли ничего сделать. Сейчас я подал документы, чтобы у нас было несколько лишних дней, чтобы хотя бы какие-то нюансы отработать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.