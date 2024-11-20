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СМИ: Черчесов не уйдет из сборной до выборов главы федерации

Выборы нового президента Казахстанской федерации футбола пройдут 20 декабря.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает издание «ВсеПроСпорт», Станислав Черчесов останется на посту главного тренера сборной Казахстана до проведения выборов главы национальной федерации футбола.

8 ноября Адлет Барменкулов покинул пост главы Казахстанской федерации футбола. Именно при Адлете Барменкулове национальную команду Казахстана возглавил Станислав Черчесов.

Черчесов возглавляет сборную с июня 2024 года. По руководством россиянина команда провела 6 официальных матчей в рамках Лиги наций, не одержав ни одной победы и потерпев 5 поражений подряд. Казахстан набрал 1 очко в группе 3 дивизиона В и занял последнее место, вылетев в дивизион С.

До назначения на пост главного тренера национальной команды Казахстана 61-летний специалист находился без работы с июля 2023 года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в сборной России, «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».

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