СМИ: Черчесов не уйдет из сборной до выборов главы федерации

Как сообщает издание «ВсеПроСпорт», Станислав Черчесов останется на посту главного тренера сборной Казахстана до проведения выборов главы национальной федерации футбола.
8 ноября Адлет Барменкулов покинул пост главы Казахстанской федерации футбола. Именно при Адлете Барменкулове национальную команду Казахстана возглавил Станислав Черчесов.
Черчесов возглавляет сборную с июня 2024 года. По руководством россиянина команда провела 6 официальных матчей в рамках Лиги наций, не одержав ни одной победы и потерпев 5 поражений подряд. Казахстан набрал 1 очко в группе 3 дивизиона В и занял последнее место, вылетев в дивизион С.
До назначения на пост главного тренера национальной команды Казахстана 61-летний специалист находился без работы с июля 2023 года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в сборной России, «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».