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Валерий Карпин: мы с Мостовым не обыграем Бруней

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова своего бывшего одноклубника Александра Мостового по поводу низкого уровня сборной Брунея. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
30

Мостовой в преддверии товарищеского матча с Брунеем заявил, что он в своей нынешней форме оформил бы в их ворота хет-трик, а Карпин и его помощник Виктор Онопко сделали бы по дублю. Встреча в Краснодаре закончилась крупнейшей победой в истории сборной России — 11:0.

«Не согласен! Мы не обыграем Бруней. Ни я, ни Мостовой. Он даже в матче ветеранов не играет. Утрировать можно, но это все не так», — сказал Карпин.

В свою очередь Мостовой не согласился с мнением Карпина, упрекнув его в том, что он тоже не играет матчи ветеранов.

«Я не мог принять участие в матче ветеранов по состоянию здоровья, это нормально. Как человек будет играть, когда не может? Карпин же тоже не играет матчи ветеранов, хотя Онопко играл и был одним из лучших. По такой логике и Карпин мог сыграть. Я до сих пор остаюсь при мнении, что мы с Онопко в защите обыграли бы Бруней. Кто это такие — я до сих пор не знаю. То, что я увидел, — это не футболисты», — ответил Мостовой.

В 90-х и первой половине 00-х Карпин и Мостовой вместе выступали за сборную России. Кроме того, они два года вместе провели в московском «Спартаке» и на протяжении пяти лет играли за испанскую «Сельту».

В августе Мостовому исполнилось 56 лет. Он на пять месяцев старше Карпина и на год старше Онопко. Все трое завершили игровую карьеру в 2005 году.

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
Нур Икхван Отман
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь