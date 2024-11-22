Валерий Карпин: мы с Мостовым не обыграем Бруней

«Я не мог принять участие в матче ветеранов по состоянию здоровья, это нормально. Как человек будет играть, когда не может? Карпин же тоже не играет матчи ветеранов, хотя Онопко играл и был одним из лучших. По такой логике и Карпин мог сыграть. Я до сих пор остаюсь при мнении, что мы с Онопко в защите обыграли бы Бруней. Кто это такие — я до сих пор не знаю. То, что я увидел, — это не футболисты», — ответил Мостовой.