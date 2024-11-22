Валерий Карпин: мы с Мостовым не обыграем Бруней

Мостовой в преддверии товарищеского матча с Брунеем заявил, что он в своей нынешней форме оформил бы в их ворота хет-трик, а Карпин и его помощник Виктор Онопко сделали бы по дублю. Встреча в Краснодаре закончилась крупнейшей победой в истории сборной России — 11:0.
«Не согласен! Мы не обыграем Бруней. Ни я, ни Мостовой. Он даже в матче ветеранов не играет. Утрировать можно, но это все не так», — сказал Карпин.
В свою очередь Мостовой не согласился с мнением Карпина, упрекнув его в том, что он тоже не играет матчи ветеранов.
«Я не мог принять участие в матче ветеранов по состоянию здоровья, это нормально. Как человек будет играть, когда не может? Карпин же тоже не играет матчи ветеранов, хотя Онопко играл и был одним из лучших. По такой логике и Карпин мог сыграть. Я до сих пор остаюсь при мнении, что мы с Онопко в защите обыграли бы Бруней. Кто это такие — я до сих пор не знаю. То, что я увидел, — это не футболисты», — ответил Мостовой.
В 90-х и первой половине 00-х Карпин и Мостовой вместе выступали за сборную России. Кроме того, они два года вместе провели в московском «Спартаке» и на протяжении пяти лет играли за испанскую «Сельту».
В августе Мостовому исполнилось 56 лет. Он на пять месяцев старше Карпина и на год старше Онопко. Все трое завершили игровую карьеру в 2005 году.