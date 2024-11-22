Карпин: У сборной есть нападающие не хуже Артема Дзюбы

«Проходил бы Артем в состав, если бы не возраст? Не знаю, я над этим не задумывался. Были бы официальные матчи, тогда смотрели бы большую обойму игроков. Есть ли у меня обида на Дзюбу? Если бы у меня были обиды, я бы с ним не разговаривал и не включал бы его в расширенный состав сборной. На кого или на что мне обижаться? Я могу обижаться на какого‑то тренера, на президента клуба. Но точно не на игрока», — добавил Карпин.