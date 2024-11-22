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Карпин: У сборной есть нападающие не хуже Артема Дзюбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о шансах форварда «Акрона» Артема Дзюбы сыграть за национальную команду.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

По словам Карпина, среди российских форвардов есть игроки сильнее 36-летнего Дзюбы.

«И в силу возраста, и есть другие нападающие, которые как минимум не хуже, по нашему мнению», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Ранее главный тренер сборной России неоднократно подчеркивал, что сборная России сейчас придерживается правила не вызывать в состав футболистов старше 30 лет.

«Проходил бы Артем в состав, если бы не возраст? Не знаю, я над этим не задумывался. Были бы официальные матчи, тогда смотрели бы большую обойму игроков. Есть ли у меня обида на Дзюбу? Если бы у меня были обиды, я бы с ним не разговаривал и не включал бы его в расширенный состав сборной. На кого или на что мне обижаться? Я могу обижаться на какого‑то тренера, на президента клуба. Но точно не на игрока», — добавил Карпин.

Артем Дзюба не сыграл ни одного матча сборной России под руководством Валерия Карпина. Последняя на данный момент игра нападающего в национальной команде состоялось в июне 2021 года — сборная России в последнем матче группового этапа чемпионата Европы уступила сборной Дании со счетом 1:4.

Всего в активе Дзюбы 55 матчей и 30 голов за сборную России. По числу голов за национальную команду он делит первое место с Александром Кержаковым.

Россия
4:0
Первый тайм: 1:0
Сирия
Футбол, Товарищеские матчи,
19.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Хосе Лана
Голы
Россия
Максим Осипенко
(Даниил Фомин)
33′
Илья Самошников
(Алексей Миранчук)
53′
Алексей Миранчук
(Лечи Садулаев)
66′
Максим Осипенко
80′
Составы команд
Россия
12
Александр Максименко
5
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
17
Илья Самошников
28
Алексей Батраков
18
Александр Солдатенков
64′
14
Евгений Морозов
90+3′
23
Юрий Горшков
74′
2
Арсен Адамов
9
Сергей Пиняев
64′
20
Лечи Садулаев
59
Алексей Миранчук
74′
7
Андрей Мостовой
74
Даниил Фомин
74′
19
Артем Карпукас
10
Константин Тюкавин
81′
11
Тамерлан Мусаев
Сирия
22
Ахмад Маданьех
3
Игнасио Абрахам
15
Эмилиано Амор
17
Мохаммад Аль-Салхади
11
Пабло Саббаг
2
Ахмад Фака
87′
5
Омар Аль-Мидани
13
Таэр Крума
87′
19
Закария Ханан
12
Аммар Рамадан
64′
7
Махмуд Аль-Асвад
16
Эльмар Абрахам
77′
8
Махмуд Найеф
18
Факундо Матер
87′
20
Мохаммад Аль-Халлак
10
Махмуд Аль-Мавас
64′
14
Мохаммед Осман
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Мохаммед Аль-Шамрани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Файсал Аль-Кахтани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Халаф Аль-Шаммари
(Саудовская Аравия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Россия
Товарищеские матчи: календарь