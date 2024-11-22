Карпин: У сборной есть нападающие не хуже Артема Дзюбы

По словам Карпина, среди российских форвардов есть игроки сильнее 36-летнего Дзюбы.
«И в силу возраста, и есть другие нападающие, которые как минимум не хуже, по нашему мнению», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».
Ранее главный тренер сборной России неоднократно подчеркивал, что сборная России сейчас придерживается правила не вызывать в состав футболистов старше 30 лет.
«Проходил бы Артем в состав, если бы не возраст? Не знаю, я над этим не задумывался. Были бы официальные матчи, тогда смотрели бы большую обойму игроков. Есть ли у меня обида на Дзюбу? Если бы у меня были обиды, я бы с ним не разговаривал и не включал бы его в расширенный состав сборной. На кого или на что мне обижаться? Я могу обижаться на какого‑то тренера, на президента клуба. Но точно не на игрока», — добавил Карпин.
Артем Дзюба не сыграл ни одного матча сборной России под руководством Валерия Карпина. Последняя на данный момент игра нападающего в национальной команде состоялось в июне 2021 года — сборная России в последнем матче группового этапа чемпионата Европы уступила сборной Дании со счетом 1:4.
Всего в активе Дзюбы 55 матчей и 30 голов за сборную России. По числу голов за национальную команду он делит первое место с Александром Кержаковым.