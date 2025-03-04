В Бразилии прокомментировали вызов в сборную Дугласа Сантоса

В мае 2016 года Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против Панамы (2:0). Также он попал в итоговый состав национальной команды на Кубок Америки-2016, однако на поле так и не вышел. Так как Дуглас Сантос не был заигран за сборную Бразилии в официальных матчах, он имеет право играть за российскую сборную.