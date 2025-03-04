В Бразилии прокомментировали вызов в сборную Дугласа Сантоса

Получивший гражданство РФ защитник «Зенита» Дуглас Сантос попал лишь в расширенный список сборной Бразилии на мартовские матчи. На данный момент неизвестно, будет ли он в окончательной заявке.
«Имена 23 игроков, которые войдут в окончательный состав сборной Бразилии, будут объявлены в четверг. На данный момент спортсмен находится в списке из 52 человек», — заявила пресс-служба ТАСС.
28 февраля стало известно, что Сантос попал в расширенный состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с командами Колумбии и Аргентины. А 3 марта Сантос впервые был включен в расширенный состав сборной России, в марте команда проведет домашнюю игру с Замбией.
В мае 2016 года Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против Панамы (2:0). Также он попал в итоговый состав национальной команды на Кубок Америки-2016, однако на поле так и не вышел. Так как Дуглас Сантос не был заигран за сборную Бразилии в официальных матчах, он имеет право играть за российскую сборную.
Дуглас Сантос может стать четвертым бразильцем в истории сборной России. Ранее за национальную команду были заиграны вратарь Гильерме, защитник Марио Фернандес и нападающий Ари.
30-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе петербургского клуба футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За сине-бело-голубых защитник провел 205 матчей в различных турнирах, забил 7 мячей и отдал 33 результативные передачи.