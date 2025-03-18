Дзюба обратился к болельщикам перед матчем со сборной Гренады

«Всем привет, дорогие болельщики! Завтра у нас игра на “ВТБ Арене” в 20:00. В 19:00 будет крутое шоу — приходите обязательно, поддержите сборную. Я давно не был в сборной. Очень многие говорили добрые слова и хотели увидеть меня здесь — есть огромная возможность нам всем увидеться на стадионе. Приходите, пожалуйста, обязательно поддержите — первый матч нашей сборной в этом году. Всех жду на трибунах, у экранов телевизоров. Болеем за сборную России. Всем удачи!» — сказал Дзюба.