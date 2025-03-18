Дзюба обратился к болельщикам перед матчем со сборной Гренады

«Всем привет, дорогие болельщики! Завтра у нас игра на “ВТБ Арене” в 20:00. В 19:00 будет крутое шоу — приходите обязательно, поддержите сборную. Я давно не был в сборной. Очень многие говорили добрые слова и хотели увидеть меня здесь — есть огромная возможность нам всем увидеться на стадионе. Приходите, пожалуйста, обязательно поддержите — первый матч нашей сборной в этом году. Всех жду на трибунах, у экранов телевизоров. Болеем за сборную России. Всем удачи!» — сказал Дзюба.
Дзюба сыграет за сборную России впервые с июня 2021 года. Ранее сообщалось, что 36-летний нападающий «Акрона» выведет национальную команду с капитанской повязкой.
В настоящий момент Дзюба делит с Александром Кержаковым лидерство по голам за национальную команду — в активе обоих игроков по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артем станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Товарищеский матч против Гренады пройдет 19 марта, а 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо».