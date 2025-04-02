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Сборная России готова проводить матчи в Сербии в случае снятия бана

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что уже есть договоренность по проведению домашних матчей на нейтральном поле.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Александр Дюков заявил, что для сборной России не будет проблемой проводить матчи на нейтральном поле в Сербии, если такое условие будет выдвинуто в случае возвращения на международную арену.

«Мы не обсуждаем сейчас проведение матчей на нейтральных полях или другие варианты. Мы должны играть у себя, в России. Тем не менее я знаю, что если будет нужно провести игру на нейтральном поле, то сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

В марте Дюков заявил, что решение о возвращении российских клубов и сборных на международные турниры может быть принято в течение года. Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с 2022 года.