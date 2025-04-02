Сборная России готова проводить матчи в Сербии в случае снятия бана

«Мы не обсуждаем сейчас проведение матчей на нейтральных полях или другие варианты. Мы должны играть у себя, в России. Тем не менее я знаю, что если будет нужно провести игру на нейтральном поле, то сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».