Сборная России готова проводить матчи в Сербии в случае снятия бана

Александр Дюков заявил, что для сборной России не будет проблемой проводить матчи на нейтральном поле в Сербии, если такое условие будет выдвинуто в случае возвращения на международную арену.
«Мы не обсуждаем сейчас проведение матчей на нейтральных полях или другие варианты. Мы должны играть у себя, в России. Тем не менее я знаю, что если будет нужно провести игру на нейтральном поле, то сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».
В марте Дюков заявил, что решение о возвращении российских клубов и сборных на международные турниры может быть принято в течение года. Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с 2022 года.