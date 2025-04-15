Черчесов высказался о возможном матче против сборной США

Станислав Черчесов заявил, что поддерживает проведение матчей национальной команды с любыми соперниками.
«Я вообще всегда разделял политику от спорта. Так что я всегда за спорт», — ответил Черчесов на вопрос РИА Новости о возможном товарищеском матче между сборными России и США.
Пресс-служба Кремля 18 марта сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда заинтересована в каждом сопернике, а с американцами было бы сыграть особенно интересно. В рейтинге Международной федерации футбола сборная США занимает 16-е место, команда России — 35-е.
Сборные России и США провели между собой 5 товарищеских матчей. Первая игра состоялась в 1993 году, последняя — в 2012 году. Две встречи завершились победой российский футболистов, остальные три матча завершились вничью.