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Сборная России объявила расширенный состав на июньские матчи

Чемпион Франции в составе «ПСЖ» Матвей Сафонов и братья Миранчуки попали в расширенный состав сборной России на матчи против команд Нигерии и Беларуси.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/teamrussia

Сборная России объявила расширенный состав на июньский сбор. Всего в списке тренерского штаба находится 41 футболист. С Нигерией команда Валерия Карпина сыграет 6 июня, с Беларусью — 10 июня.

Расширенный состав сборной России на июньский сбор:

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко (все — «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (все — ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат»).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов»), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Данил Глебов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (все — «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Антон Миранчук, («Сьон»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Николай Комличенко («Ростов»).

С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА клубы и сборные из России отстранены от международных турниров. С этого времени национальная команда проводит только товарищеские встречи. На данный момент сборная России после ничьей с Кенией (2:2) в октябре 2023 года выиграла восемь матчей с общим счётом 44:0. Соперниками подопечных Валерия Карпина были Куба (8:0), Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирия (4:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).