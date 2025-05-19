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Виталий Кафанов: В финальный список войдут четыре вратаря

Помощник главного тренера сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор вратарей для июньского сбора национальной команды России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В расширенный состав сборной России вошли пять вратарей — Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Александр Максименко, Евгений Латышонок и Андрей Лунев.

— Единственный легионер в расширенном списке вратарей — Матвей Сафонов. Повлияет ли его участие в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» на его попадание в итоговый состав игроков?
— Да, повлияет. Решение по включению Матвея в итоговый состав будет приниматься непосредственно перед сбором. В финальный список войдут четыре вратаря.

— Как прокомментируете вызов четырех других голкиперов?
— Все четверо заслужили этот вызов. Стас, Саша и Женя принимали участие в мартовском сборе. Андрей в тот период подлечивал свое колено и сейчас играет хорошо, поэтому также был включен в расширенный состав.

— Как планируете распределять игровое время между вратарями, которые попадут в финальный список?
— В любом случае хотел, чтобы сыграли все четверо, исходя из того, что предстоящие матчи — неофициальные. Сначала надо будет посмотреть ребят в тренировочном процессе, поговорить с ними, понять кто из них в каком психологическом состоянии, лучше готов, и уже непосредственно перед матчем будет приниматься решение вместе с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным, — приводит слова Кафанова официальный сайт Российского футбольного союза.

В рамках июньского учебно-тренировочного сбора состоятся два товарищеских матча: 6 июня сборная России сыграет в Москве с командой Нигерии, а 10 июня в Минске со сборной Беларуси.