Виталий Кафанов: В финальный список войдут четыре вратаря

— Как планируете распределять игровое время между вратарями, которые попадут в финальный список?

— В любом случае хотел, чтобы сыграли все четверо, исходя из того, что предстоящие матчи — неофициальные. Сначала надо будет посмотреть ребят в тренировочном процессе, поговорить с ними, понять кто из них в каком психологическом состоянии, лучше готов, и уже непосредственно перед матчем будет приниматься решение вместе с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным, — приводит слова Кафанова официальный сайт Российского футбольного союза.