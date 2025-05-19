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Стало известно, какие страны выступают против возвращения России

На последнем Конгрессе ФИФА, который прошел 15 мая в парагвайском Асунсьоне, в кулуарах обсуждалась тема возвращения сборных и клубов из России на международные турниры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сборная России по футболу

На Конгрессе ФИФА тема возвращения российских сборных и клубов в международные турниры официально не поднималась. Вместо этого на повестке кратко обсуждался вопрос израильских команд, однако, по словам одного из делегатов, он «не получил развития и быстро был снят с обсуждения».

Однако, по данным источника, в кулуарах ФИФА сохраняется активная дискуссия, особенно со стороны южноамериканских стран, которые поддерживают инициативу по возвращению России в футбольную семью. В то же время есть и жестко негативные позиции. По-прежнему категорически против: Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, страны Балтии, а также Япония.

«Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», — добавляет один из источников.

С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА клубы и сборные из России отстранены от международных турниров. С этого времени национальная команда проводит только товарищеские встречи. На данный момент сборная России после ничьей с Кенией (2:2) в октябре 2023 года выиграла восемь матчей с общим счётом 44:0. Соперниками подопечных Валерия Карпина были Куба (8:0), Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0), Сирия (4:0), Гренада (5:0) и Замбия (5:0).