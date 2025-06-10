Матч Беларусь — Россия 10 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Для сборной России, которая по-прежнему может проводить только товарищеские матчи, это четвертая игра в календарном году. В марте подопечные Валерия Карпина в Москве разгромили Гренаду и Замбию с одинаковым счетом 5:0, а на прошлой неделе сыграли в «Лужниках» вничью с Нигерией. На 27-й минуте россияне вышли вперед в результате автогола Семи Аджайи, срезавшего мяч в сетку после прострела Данила Кругового, а на 71-й Толу Арокадаре сравнял счет, перехватив пас вратаря сборной России Матвея Сафонова. У сборной России прервалась победная серия из 8 матчей, но продолжается серия без поражений, с конца 2021 года, когда Россия уступила Хорватии в решающем матче за выход на ЧМ-2022.