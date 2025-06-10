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Матч Беларусь — Россия 10 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 10 июня, в Минске состоится товарищеская игра между сборными Беларуси и России.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Матч начнется в 20:00 мск на Национальном стадионе в Минске. Главный арбитр встречи — Саят Карабаев (Казахстан). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
10.06.2025, 20:00
Беларусь
-
Россия
-

Встреча состоится на новом стадионе в белорусской столице, который был открыт 7 июня матчем молодежных сборных Беларуси и Китая. Национальный стадион вмещает 33 тысячи зрителей. На сегодняшней игре ждут аншлаг.

Для сборной России, которая по-прежнему может проводить только товарищеские матчи, это четвертая игра в календарном году. В марте подопечные Валерия Карпина в Москве разгромили Гренаду и Замбию с одинаковым счетом 5:0, а на прошлой неделе сыграли в «Лужниках» вничью с Нигерией. На 27-й минуте россияне вышли вперед в результате автогола Семи Аджайи, срезавшего мяч в сетку после прострела Данила Кругового, а на 71-й Толу Арокадаре сравнял счет, перехватив пас вратаря сборной России Матвея Сафонова. У сборной России прервалась победная серия из 8 матчей, но продолжается серия без поражений, с конца 2021 года, когда Россия уступила Хорватии в решающем матче за выход на ЧМ-2022.

Сборную Беларуси тренирует испанский специалист Карлос Алос Феррер. Под его руководством осенью 2024 года команда заняла третье место в группе 3 Лиги С Лиги наций в квартете с Северной Ирландией, Болгарией и Люксембургом, проиграв лишь один матч из шести — в гостях победителю группы Северной Ирландии 0:2. Ноябрьский матч в Белфасте прервал рекордную для Беларуси серию из 9 матчей подряд без поражений.

В остальных встречах Лиги наций с участием Беларуси были зафиксированы четыре ничьих и победа в Люксембурге. В нынешнем году Беларусь одержала три победы в трех товарищеских матчах с Таджикистаном (5:0), Азербайджаном (2:0) и Казахстаном (4:1), а впереди ее ждет старт в квалификации ЧМ-2026 — соперниками станут Греция, Шотландия и Дания.

Состав сборной Беларуси

Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Сергей Игнатович («Женис» Астана, Казахстан), Федор Лапоухов (ЦСКА София, Болгария).

Защитники: Александр Мартынович («Кайрат», Казахстан), Сергей Политевич («Торпедо-БелАЗ»), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Сергей Карпович («Навбахор», Узбекистан), Павел Забелин («Сокол», Россия), Вадим Пигас, Павел Апетенок (оба — «Динамо» Минск), Егор Пархоменко («Неман»), Дмитрий Прищепа («Ротор», Россия).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Казахстан), Валерий Бочеров («Уфа», Россия), Павел Седько («Торпедо-БелАЗ»), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Руслан Лисакович («МЛ Витебск»).

Нападающие: Виталий Лисакович («Балтика», Россия), Евгений Шикавка (без клуба), Трофим Мельниченко («Порту Б», Португалия), Евгений Малашевич («Динамо» Минск).

Состав сборной России

После матча с Нигерией расположение национальной команды покинули вратарь Матвей Сафонов, защитники Максим Осипенко и Данил Круговой, а также полузащитники Алексей Батраков и Максим Глушенков. К матчу в Минске Валерий Карпин готовит следующий состав:

Вратари: Андрей Лунев («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат»).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов»), Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо» Москва), Матвей Кисляк (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Антон Миранчук («Сьон», Швейцария).

Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов»), Николай Комличенко («Локомотив»).

Россия и Беларусь уже встречались год назад в Минске, тогда команда Карпина выиграла со счетом 4:0. Голы забивали Обляков, Тюкавин и Чалов (дважды). Все последние новости о сборной России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры считают фаворитом гостей. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1,62. Победа сборной Беларуси оценивается коэффициентом 6,30. Поставить на ничейный исход можно за 4,00.

Футбол. Сборные
10.06
Беларусь
:
Россия
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П1
5.60
X
4.02
П2
1.70