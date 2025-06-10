СМИ: Стал известен фаворит на пост тренера сборной Италии

5 июня в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года сборная Италии потерпела разгромное поражение от команды Норвегии со счетом 0:3. После чего главный тренер Лучано Спаллетти объявил о том, что расторгнет договор с национальной командой после встречи с Молдовой, состоявшейся 9 июня.