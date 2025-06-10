СМИ: Стал известен фаворит на пост тренера сборной Италии

По информации источника, Итальянская федерация футбола также рассматривает кандидатуры других чемпионов мира 2006 года Фабио Каннаваро и Даниэле Де Росси, однако Гаттузо опережает их.
5 июня в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года сборная Италии потерпела разгромное поражение от команды Норвегии со счетом 0:3. После чего главный тренер Лучано Спаллетти объявил о том, что расторгнет договор с национальной командой после встречи с Молдовой, состоявшейся 9 июня.
Ранее, по сообщениям СМИ, от поста главного тренера сборной Италии отказались Клаудио Раньери и Стефано Пиоли.
Дженнаро Гаттузо играл за сборную Италии с 2000-го по 2010 год. В 2006-м году опорный полузащитник вместе с национальной командой стал чемпионом мира. После завершения карьеры футболиста Гаттузо возглавлял швейцарский «Сьон», «Палермо», «Пизу», «Милан», «Наполи», «Валенсию», «Марсель» и хорватский «Хайдук».