В Италии будут добиваться отстранения сборной Израиля по футболу

В октябре 2024 года Лучано Спаллетти, занимавший на тот момент пост главного тренера сборной Италии, раскритиковал УЕФА за то, что сборная Израиля не отстранена от международных турниров. «Израиль позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и нас вынуждают выходить на поле с их сборной», — заявил он.