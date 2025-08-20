В Италии будут добиваться отстранения сборной Израиля по футболу

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
КДВ
:
Динамо Вл
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.56
П2
2.04
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.27
П2
4.81
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.81
П2
6.18
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
5.29
X
4.55
П2
1.54
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.48
П2
2.44
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
4.94
X
4.40
П2
1.55
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.75
П2
1.70
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.94
П2
15.00
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.21
П2
8.04
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.70
П2
6.50
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.95
П2
12.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.37
П2
5.80
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
4.73
X
4.52
П2
1.60
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.16
П2
7.22
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.40
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.58
П2
5.11
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.40
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.65
П2
2.52

В Италии будут добиваться отстранения сборной Израиля по футболу

Ассоциация тренеров Италии потребовала отстранения сборной Израиля от международных соревнований из-за ситуации в секторе Газа.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает ANSA, Ассоциация тренеров Италии обратилась к президенту Федерации футбола Италии Габриэлю Гравине. Функционера попросили отправить запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить израильтян. Причиной указывается сложившаяся ситуация в секторе Газа.

Сборная Италии сыграет с командой Израиля уже 8 сентября на нейтральном поле в венгерском Дебрецене. Матч состоится в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года. На 14 октября запланирован домашний матч итальянцев с израильтянами в Удине.

В октябре 2024 года Лучано Спаллетти, занимавший на тот момент пост главного тренера сборной Италии, раскритиковал УЕФА за то, что сборная Израиля не отстранена от международных турниров. «Израиль позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и нас вынуждают выходить на поле с их сборной», — заявил он.

Новым главным тренером сборной Италии в июне был назначен Дженнаро Гаттузо. Последним местом работы Гаттузо был хорватский «Хайдук», который он покинул по окончании сезона. Ранее 47-летний специалист возглавлял «Милан», «Наполи», «Валенсию» и «Марсель».