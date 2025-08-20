В Италии будут добиваться отстранения сборной Израиля по футболу

Как сообщает ANSA, Ассоциация тренеров Италии обратилась к президенту Федерации футбола Италии Габриэлю Гравине. Функционера попросили отправить запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить израильтян. Причиной указывается сложившаяся ситуация в секторе Газа.
Сборная Италии сыграет с командой Израиля уже 8 сентября на нейтральном поле в венгерском Дебрецене. Матч состоится в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года. На 14 октября запланирован домашний матч итальянцев с израильтянами в Удине.
В октябре 2024 года Лучано Спаллетти, занимавший на тот момент пост главного тренера сборной Италии, раскритиковал УЕФА за то, что сборная Израиля не отстранена от международных турниров. «Израиль позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и нас вынуждают выходить на поле с их сборной», — заявил он.
Новым главным тренером сборной Италии в июне был назначен Дженнаро Гаттузо. Последним местом работы Гаттузо был хорватский «Хайдук», который он покинул по окончании сезона. Ранее 47-летний специалист возглавлял «Милан», «Наполи», «Валенсию» и «Марсель».