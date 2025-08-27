Сбор под руководством старшего тренера Станислава Коротаева начнется 1 сентября в Москве, после чего команда отправится в Хабаровск, где российские футболисты сыграют со сборной Северной Кореи 5 и 8 сентября. Матчи будут открыты для зрителей, а трансляции пройдут в соцсетях национальной команды.
Коротаев высоко оценил уровень сборной КНДР и отметил, что в прошлом северокорейцам удалось выйти в финальную часть чемпионата мира среди игроков своего возраста.
«Команда хорошая, боевая, играет неплохой футбол, самоотверженно, с постоянным давлением на соперника. Я думаю, что должны получиться хорошие встречи», — заявил он.
Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от международных турниров и проводят только товарищеские матчи.