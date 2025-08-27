Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
АЕК Л
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
3.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Сочи
0
:
Краснодар
3
Все коэффициенты
П1
75.00
X
34.00
П2
1.05
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.76
П2
3.09
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.75
П2
2.40
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.65
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.55
П2
4.50
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.63
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.36
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.77
П2
5.64
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Российские футболисты сыграют со сборной Северной Кореи

Юношеская сборная России (игроки до 17 лет) проведет два товарищеских матча с командой КНДР, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сбор под руководством старшего тренера Станислава Коротаева начнется 1 сентября в Москве, после чего команда отправится в Хабаровск, где российские футболисты сыграют со сборной Северной Кореи 5 и 8 сентября. Матчи будут открыты для зрителей, а трансляции пройдут в соцсетях национальной команды.

Коротаев высоко оценил уровень сборной КНДР и отметил, что в прошлом северокорейцам удалось выйти в финальную часть чемпионата мира среди игроков своего возраста.

«Команда хорошая, боевая, играет неплохой футбол, самоотверженно, с постоянным давлением на соперника. Я думаю, что должны получиться хорошие встречи», — заявил он.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от международных турниров и проводят только товарищеские матчи.