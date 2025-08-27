Российские футболисты сыграют со сборной Северной Кореи

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от международных турниров и проводят только товарищеские матчи.